S&P 500-Titel Automatic Data Processing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Automatic Data Processing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Automatic Data Processing-Aktien gewesen.

Das Automatic Data Processing-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 199,92 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Automatic Data Processing-Aktie investierten, hätten nun 0,500 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Automatic Data Processing-Anteile wären am 29.09.2026 130,95 USD wert, da der Schlussstand 261,80 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 30,95 Prozent vermehrt.

Automatic Data Processing markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 103,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at