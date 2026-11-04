S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in AutoZone eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden AutoZone-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die AutoZone-Aktie an diesem Tag 731,65 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,367 AutoZone-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 3 200,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 373,68 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 337,37 Prozent gesteigert.

Am Markt war AutoZone jüngst 52,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at