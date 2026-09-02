S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen AutoZone-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das AutoZone-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die AutoZone-Aktie an diesem Tag bei 1 520,65 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,658 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (2 965,83 USD), wäre die Investition nun 1 950,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 95,04 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von AutoZone betrug jüngst 48,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at