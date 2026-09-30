S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AutoZone gewesen.

Die AutoZone-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AutoZone-Anteile betrug an diesem Tag 1 697,99 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hat, hat nun 5,889 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 937,50 USD, da sich der Wert einer AutoZone-Aktie am 29.09.2026 auf 2 875,97 USD belief. Damit wäre die Investition um 69,37 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete AutoZone eine Marktkapitalisierung von 47,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at