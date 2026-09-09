AutoZone Aktie

AutoZone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881531 / ISIN: US0533321024

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Hochrechnung 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AutoZone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AutoZone eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die AutoZone-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen AutoZone-Anteile an diesem Tag bei 722,44 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das AutoZone-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,842 AutoZone-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 40 856,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2 951,61 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 308,56 Prozent angezogen.

Der AutoZone-Wert an der Börse wurde auf 48,74 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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