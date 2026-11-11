S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätte eine Investition in AutoZone von vor einem Jahr gekostet

Vor 1 Jahr wurde die AutoZone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 3 756,24 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,662 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 3 217,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 565,59 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 14,34 Prozent gleich.

AutoZone wurde am Markt mit 52,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at