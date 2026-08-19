AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|Profitable AutoZone-Anlage?
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel AutoZone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AutoZone-Investment von vor einem Jahr verloren
Am 19.08.2025 wurde die AutoZone-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der AutoZone-Anteile betrug an diesem Tag 4 128,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AutoZone-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,422 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 3 073,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 443,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,57 Prozent verringert.
Der Marktwert von AutoZone betrug jüngst 49,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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