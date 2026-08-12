AvalonBay Communities Aktie

AvalonBay Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 914867 / ISIN: US0534841012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 12.08.2026 16:04:17

S&P 500-Titel AvalonBay Communities-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AvalonBay Communities von vor 10 Jahren gerechnet?

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AvalonBay Communities-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AvalonBay Communities-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 180,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AvalonBay Communities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,313 AvalonBay Communities-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (181,76 USD), wäre das Investment nun 10 053,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,54 Prozent vermehrt.

AvalonBay Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AvalonBay Communities Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu AvalonBay Communities Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AvalonBay Communities Inc. 158,50 -0,75% AvalonBay Communities Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester erwartet -- DAX vorbörslich in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende freundlich präsentieren. Der deutsche Leitindex wird mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen