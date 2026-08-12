AvalonBay Communities Aktie
WKN: 914867 / ISIN: US0534841012
|Performance unter der Lupe
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12.08.2026 16:04:17
S&P 500-Titel AvalonBay Communities-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in AvalonBay Communities von vor 10 Jahren gerechnet?
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AvalonBay Communities-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 180,79 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die AvalonBay Communities-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 55,313 AvalonBay Communities-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (181,76 USD), wäre das Investment nun 10 053,65 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,54 Prozent vermehrt.
AvalonBay Communities erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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