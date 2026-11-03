Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
|Lohnendes Avery Dennison-Investment?
|
03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Avery Dennison-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 181,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,175 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers auf 187,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 318,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,18 Prozent.
Am Markt war Avery Dennison jüngst 13,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Avery Dennison Corp.
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