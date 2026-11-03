S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Avery Dennison von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Avery Dennison-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Avery Dennison-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 181,24 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 55,175 Avery Dennison-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Avery Dennison-Papiers auf 187,01 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 318,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 3,18 Prozent.

Am Markt war Avery Dennison jüngst 13,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at