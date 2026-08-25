S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Avery Dennison-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Avery Dennison-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Avery Dennison-Anteile bei 77,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,837 Avery Dennison-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 2 358,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 135,80 Prozent erhöht.

Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at