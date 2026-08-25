Avery Dennison Aktie
WKN: 850354 / ISIN: US0536111091
|Frühe Investition
|
25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Avery Dennison-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Avery Dennison-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Avery Dennison-Anteile bei 77,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,837 Avery Dennison-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.08.2026 2 358,02 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 183,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 135,80 Prozent erhöht.
Alle Avery Dennison-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avery Dennison Corp.
Analysen zu Avery Dennison Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Avery Dennison Corp.
|156,05
|-0,19%