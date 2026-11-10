S&P 500-Titel Avery Dennison-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Avery Dennison von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Avery Dennison-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Avery Dennison-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 222,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Avery Dennison-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,449 Avery Dennison-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 188,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 15,52 Prozent.

Avery Dennison erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at