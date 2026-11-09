S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: Hätte sich eine Baker Hughes-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

So viel Geld hätte ein Investor jetzt, wenn er vor geraumer Zeit in Baker Hughes-Aktien investiert hätte.

Baker Hughes-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Baker Hughes-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,87 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Baker Hughes-Aktie investiert hat, hat nun 208,899 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.11.2026 auf 47,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 000,00 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von Prozent.

Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 47,65 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at