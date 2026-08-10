Baker Hughes Aktie

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WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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Performance im Blick 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Baker Hughes eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Baker Hughes-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,74 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Baker Hughes-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,947 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 289,28 USD, da sich der Wert einer Baker Hughes-Aktie am 07.08.2026 auf 61,55 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +28,93 Prozent.

Baker Hughes war somit zuletzt am Markt 61,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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