Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Performance im Blick
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28.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 5 Jahren eingefahren
Am 28.09.2021 wurde das Baker Hughes-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baker Hughes-Anteile an diesem Tag 24,92 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 401,284 Baker Hughes-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 206,26 USD, da sich der Wert einer Baker Hughes-Aktie am 25.09.2026 auf 57,83 USD belief. Mit einer Performance von +132,06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Baker Hughes zuletzt 57,32 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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