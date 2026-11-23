Investoren, die vor Jahren in Baker Hughes-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Baker Hughes-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Baker Hughes-Aktie bei 23,76 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Baker Hughes-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,088 Baker Hughes-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2026 1 885,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,81 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,59 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Baker Hughes eine Börsenbewertung in Höhe von 44,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at