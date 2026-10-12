Baker Hughes Aktie

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WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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Lukrativer Baker Hughes-Einstieg? 12.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baker Hughes-Aktie Anlegern gebracht.

Am 12.10.2025 wurde das Baker Hughes-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 45,04 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Baker Hughes-Papier investiert hätte, befänden sich nun 22,202 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Baker Hughes-Aktien wären am 09.10.2026 1 258,88 USD wert, da der Schlussstand 56,70 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 25,89 Prozent vermehrt.

Baker Hughes wurde jüngst mit einem Börsenwert von 56,12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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