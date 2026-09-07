Baker Hughes Aktie

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WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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Rentable Baker Hughes-Investition? 07.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Baker Hughes-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Baker Hughes-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Baker Hughes-Aktie betrug an diesem Tag 49,90 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Baker Hughes-Aktie investiert, befänden sich nun 200,401 Baker Hughes-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Baker Hughes-Anteile wären am 04.09.2026 12 725,45 USD wert, da der Schlussstand 63,50 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,25 Prozent vermehrt.

Baker Hughes erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 63,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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