Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Baker Hughes-Investment im Blick
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Baker Hughes-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54,46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Baker Hughes-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,362 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 30.10.2026 1 014,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,23 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,41 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Baker Hughes zuletzt 54,94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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