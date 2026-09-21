Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
|Langfristige Investition
|
21.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Baker Hughes von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Baker Hughes-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 35,06 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Baker Hughes-Aktie investierten, hätten nun 28,523 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 632,92 USD, da sich der Wert eines Baker Hughes-Anteils am 18.09.2026 auf 57,25 USD belief. Damit wäre die Investition um 63,29 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Baker Hughes zuletzt 56,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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