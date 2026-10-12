Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Profitable Ball-Investition?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.10.2023 wurde die Ball-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Ball-Papier an diesem Tag bei 43,85 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 228,050 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 13 331,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,46 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,32 Prozent erhöht.
Ball wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,43 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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