Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Langfristige Anlage
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ball-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ball-Aktie an diesem Tag 48,64 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,056 Ball-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,53 USD, da sich der Wert einer Ball-Aktie am 06.11.2026 auf 65,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,53 Prozent vermehrt.
Ball war somit zuletzt am Markt 17,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ball Corp.
|
16:03
|S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.11.26
|Optimismus in New York: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.11.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.11.26
|Ausblick: Ball legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Ball Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ball Corp.
|59,60
|0,98%