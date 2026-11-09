Ball Aktie

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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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Langfristige Anlage 09.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ball eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Ball-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Ball-Aktie an diesem Tag 48,64 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,056 Ball-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 135,53 USD, da sich der Wert einer Ball-Aktie am 06.11.2026 auf 65,92 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 35,53 Prozent vermehrt.

Ball war somit zuletzt am Markt 17,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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