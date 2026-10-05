Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Rentable Ball-Anlage?
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor einem Jahr abgeworfen
Das Ball-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,900 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 121,79 USD, da sich der Wert einer Ball-Aktie am 02.10.2026 auf 56,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,18 Prozent erhöht.
Ball markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ball Corp.
Analysen zu Ball Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ball Corp.
|50,54
|0,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.