S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ball von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ball-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Ball-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Ball-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 19,900 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 121,79 USD, da sich der Wert einer Ball-Aktie am 02.10.2026 auf 56,37 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 12,18 Prozent erhöht.

Ball markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at