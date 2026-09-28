Ball Aktie

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WKN: 860408 / ISIN: US0584981064

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Ball-Performance 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Ball eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Ball-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ball-Aktie investiert, befänden sich nun 2,487 Ball-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Ball-Anteile wären am 25.09.2026 141,32 USD wert, da der Schlussstand 56,83 USD betrug. Damit wäre die Investition 41,32 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Ball eine Börsenbewertung in Höhe von 15,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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