S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ball von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ball-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Ball-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ball-Papier an diesem Tag 52,58 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ball-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,019 Ball-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ball-Papiers auf 59,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 139,22 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 13,92 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Ball betrug jüngst 15,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at