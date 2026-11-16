S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ball-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Ball-Aktie statt. Zum Handelsende standen Ball-Anteile an diesem Tag bei 96,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,322 Ball-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Ball-Papiers auf 65,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 675,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,42 Prozent verringert.

Ball wurde am Markt mit 17,02 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at