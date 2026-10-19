Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|Ball-Anlage
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Ball-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ball von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Ball-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 90,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,103 Ball-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 69,73 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 69,73 USD, was einer negativen Performance von 30,27 Prozent entspricht.
Am Markt war Ball jüngst 16,73 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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