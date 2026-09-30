Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Bank of America-Investition im Blick
|
30.09.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Bank of America-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Bank of America-Aktie betrug an diesem Tag 42,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,356 Bank of America-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,47 USD, da sich der Wert eines Bank of America-Anteils am 29.09.2026 auf 54,96 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 29,47 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Bank of America belief sich zuletzt auf 388,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: David Huntley / Shutterstock.com
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