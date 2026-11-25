So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Bank of America-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Bank of America-Papier an diesem Tag 47,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investierten, hätten nun 209,952 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of America-Papiers auf 48,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 195,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent gesteigert.

Bank of America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 332,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at