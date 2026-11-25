Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Frühe Investition
|
25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of America von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Bank of America-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Bank of America-Papier an diesem Tag 47,63 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bank of America-Aktie investierten, hätten nun 209,952 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of America-Papiers auf 48,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 195,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent gesteigert.
Bank of America erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 332,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Supannee Hickman / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp.
|44,00
|-0,70%