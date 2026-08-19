Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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Hochrechnung 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of America-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bank of America eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bank of America-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48,08 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Bank of America-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2,080 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,59 USD, da sich der Wert einer Bank of America-Aktie am 18.08.2026 auf 64,23 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 133,59 USD, was einer positiven Performance von 33,59 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Bank of America einen Börsenwert von 449,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

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