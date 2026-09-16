S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Bank of America-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Bank of America-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Bank of America-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50,66 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Bank of America-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,739 Bank of America-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bank of America-Papiers auf 59,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 174,89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 17,49 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Bank of America belief sich jüngst auf 415,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at