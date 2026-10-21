Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Rentabler Bank of America-Einstieg?
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21.10.2026 16:03:39
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Bank of America-Papier statt. Der Schlusskurs der Bank of America-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 26,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Bank of America-Aktie investiert, befänden sich nun 3,801 Bank of America-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 192,47 USD, da sich der Wert eines Bank of America-Papiers am 20.10.2026 auf 50,64 USD belief. Mit einer Performance von +92,47 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Bank of America belief sich zuletzt auf 349,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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