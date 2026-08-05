Bank of America Aktie
WKN: 858388 / ISIN: US0605051046
|Profitable Bank of America-Anlage?
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of America-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,02 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hat, hat nun 25,628 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 62,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 611,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,20 Prozent erhöht.
Der Bank of America-Wert an der Börse wurde auf 436,94 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Northfoto / Shutterstock.com
Nachrichten zu Bank of America Corp.
Analysen zu Bank of America Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bank of America Corp.
|54,54
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.