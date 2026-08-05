S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of America von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bank of America-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Bank of America-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 39,02 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Bank of America-Aktie investiert hat, hat nun 25,628 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 62,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 611,99 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 61,20 Prozent erhöht.

Der Bank of America-Wert an der Börse wurde auf 436,94 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at