Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Bank of New York Mellon-Anlage im Blick 28.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bank of New York Mellon von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Bank of New York Mellon-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bank of New York Mellon-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56,41 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Bank of New York Mellon-Aktie investierten, hätten nun 177,274 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28 760,86 USD, da sich der Wert eines Bank of New York Mellon-Anteils am 27.08.2026 auf 162,24 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 187,61 Prozent angezogen.

Bank of New York Mellon wurde am Markt mit 110,63 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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