Bank of New York Mellon Aktie
WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007
|Lohnende Bank of New York Mellon-Anlage?
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04.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bank of New York Mellon-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 04.09.2016 wurden Bank of New York Mellon-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Bank of New York Mellon-Papier bei 41,65 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Bank of New York Mellon-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,401 Bank of New York Mellon-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 394,55 USD, da sich der Wert einer Bank of New York Mellon-Aktie am 03.09.2026 auf 164,33 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 294,55 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Bank of New York Mellon eine Marktkapitalisierung von 109,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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