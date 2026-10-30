Bank of New York Mellon Aktie

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WKN DE: A0MVKA / ISIN: US0640581007

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Rentabler Bank of New York Mellon-Einstieg? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Bank of New York Mellon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bank of New York Mellon von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Bank of New York Mellon-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bank of New York Mellon-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 43,50 USD. Bei einem Bank of New York Mellon-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 229,885 Bank of New York Mellon-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bank of New York Mellon-Aktien wären am 29.10.2026 34 337,93 USD wert, da der Schlussstand 149,37 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 243,38 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Bank of New York Mellon eine Börsenbewertung in Höhe von 101,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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