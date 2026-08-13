Baxter International Aktie

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WKN: 853815 / ISIN: US0718131099

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Hochrechnung 13.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baxter International von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Baxter International-Investment gewesen.

Das Baxter International-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Baxter International-Aktie bei 48,59 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Baxter International-Aktie investierten, hätten nun 2,058 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 26,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55,46 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 44,54 Prozent.

Der Baxter International-Wert an der Börse wurde auf 14,30 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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