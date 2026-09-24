Baxter International Aktie
WKN: 853815 / ISIN: US0718131099
|Lohnendes Baxter International-Investment?
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24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Baxter International von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Baxter International-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,70 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,653 Baxter International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 62,31 USD, da sich der Wert eines Baxter International-Anteils am 23.09.2026 auf 23,49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,69 Prozent.
Alle Baxter International-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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