S&P 500-Titel Baxter International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Baxter International von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Baxter International-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 5 Jahren wurde das Baxter International-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 81,29 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,302 Baxter International-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Baxter International-Aktie auf 24,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 295,24 USD wert. Damit wäre die Investition um 70,48 Prozent gesunken.

Baxter International wurde am Markt mit 12,11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at