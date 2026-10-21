S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Becton, Dickinson-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Becton, Dickinson-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Becton, Dickinson-Anteile betrug an diesem Tag 172,32 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hat, hat nun 58,032 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 246,52 USD, da sich der Wert eines Becton, Dickinson-Papiers am 20.10.2026 auf 193,80 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 246,52 USD entspricht einer Performance von +12,47 Prozent.

Der Becton, Dickinson-Wert an der Börse wurde auf 52,00 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at