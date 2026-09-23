Becton, Dickinson Aktie

Becton, Dickinson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857675 / ISIN: US0758871091

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Profitables Becton, Dickinson-Investment? 23.09.2026 16:03:58

S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Becton, Dickinson-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Becton, Dickinson-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Becton, Dickinson-Aktie an diesem Tag bei 179,50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,571 Becton, Dickinson-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 019,50 USD, da sich der Wert eines Becton, Dickinson-Papiers am 22.09.2026 auf 183,00 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 019,50 USD entspricht einer Performance von +1,95 Prozent.

Jüngst verzeichnete Becton, Dickinson eine Marktkapitalisierung von 49,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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