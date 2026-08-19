Becton, Dickinson Aktie

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WKN: 857675 / ISIN: US0758871091

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Hochrechnung 19.08.2026 16:03:56

S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Becton, Dickinson-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Becton, Dickinson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 247,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Becton, Dickinson-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,342 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Becton, Dickinson-Papiers auf 180,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 292,64 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 27,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Becton, Dickinson eine Börsenbewertung in Höhe von 49,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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