S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Becton, Dickinson-Aktien verlieren können.

Am 07.10.2023 wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Becton, Dickinson-Papier bei 262,42 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,381 Becton, Dickinson-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 180,30 USD gerechnet, wäre die Investition nun 68,71 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -31,29 Prozent.

Becton, Dickinson markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 49,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at