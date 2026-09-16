Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Performance im Blick
|
16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Becton, Dickinson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Becton, Dickinson-Anteile an diesem Tag 262,67 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,381 Becton, Dickinson-Papiere. Die gehaltenen Becton, Dickinson-Anteile wären am 15.09.2026 70,78 USD wert, da der Schlussstand 185,92 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 70,78 USD entspricht einer negativen Performance von 29,22 Prozent.
Becton, Dickinson wurde am Markt mit 49,76 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Analysen zu Becton, Dickinson & Co. (BD)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Becton, Dickinson & Co. (BD)
|158,55
|0,06%