S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Becton, Dickinson gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Becton, Dickinson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Becton, Dickinson-Anteile an diesem Tag 262,67 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 0,381 Becton, Dickinson-Papiere. Die gehaltenen Becton, Dickinson-Anteile wären am 15.09.2026 70,78 USD wert, da der Schlussstand 185,92 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 70,78 USD entspricht einer negativen Performance von 29,22 Prozent.

Becton, Dickinson wurde am Markt mit 49,76 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at