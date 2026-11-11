S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Becton, Dickinson-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde die Becton, Dickinson-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Becton, Dickinson-Anteile betrug an diesem Tag 245,00 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Becton, Dickinson-Aktie investiert, befänden sich nun 40,816 Becton, Dickinson-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 677,96 USD, da sich der Wert einer Becton, Dickinson-Aktie am 10.11.2026 auf 212,61 USD belief. Mit einer Performance von -13,22 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Becton, Dickinson bezifferte sich zuletzt auf 58,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at