Becton, Dickinson Aktie
WKN: 857675 / ISIN: US0758871091
|Profitables Becton, Dickinson-Investment?
|
14.10.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Becton, Dickinson-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Becton, Dickinson von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Becton, Dickinson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Becton, Dickinson-Aktie bei 242,68 USD. Bei einem Becton, Dickinson-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,121 Becton, Dickinson-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Becton, Dickinson-Anteile wären am 13.10.2026 772,09 USD wert, da der Schlussstand 187,37 USD betrug. Die Abnahme von 1 000 USD zu 772,09 USD entspricht einer negativen Performance von 22,79 Prozent.
Becton, Dickinson wurde am Markt mit 51,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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