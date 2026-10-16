S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Berkshire Hathaway-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 144,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Berkshire Hathaway-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,358 Berkshire Hathaway-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36 459,98 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 15.10.2026 auf 525,68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 264,60 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Berkshire Hathaway eine Marktkapitalisierung von 1,13 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at