Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Rentabler Berkshire Hathaway-Einstieg?
|
16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Berkshire Hathaway-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 144,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Berkshire Hathaway-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,358 Berkshire Hathaway-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 36 459,98 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 15.10.2026 auf 525,68 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 264,60 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Berkshire Hathaway eine Marktkapitalisierung von 1,13 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. B
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
14.10.26
|Berkshire Hathaway adds $330mn to stake in tech group Bending Spoons (Financial Times)
|
09.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.10.26
|Berkshire Hathaway setzt auf diese Aktie – Zeit zum Nachziehen? (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
18.09.26
|Generationswechsel bei Berkshire Hathaway: Buffett gibt Vorsitz ab, Sohn übernimmt - Aktie etwas leichter (dpa-AFX)
|
18.09.26
|S&P 500-Papier Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. B
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. B
|473,15
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.