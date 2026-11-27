Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Berkshire Hathaway-Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Berkshire Hathaway-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Berkshire Hathaway-Anteile an diesem Tag 361,34 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Berkshire Hathaway-Papier investiert hätte, befänden sich nun 27,675 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16 032,55 USD, da sich der Wert eines Berkshire Hathaway-Anteils am 25.11.2026 auf 579,32 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 60,33 Prozent.
Berkshire Hathaway erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,23 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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