S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Berkshire Hathaway-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Berkshire Hathaway-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Berkshire Hathaway-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 284,14 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investierten, hätten nun 3,519 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Berkshire Hathaway-Aktie auf 511,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 798,59 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +79,86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at