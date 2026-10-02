Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Frühe Anlage 02.10.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Berkshire Hathaway-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Berkshire Hathaway-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Berkshire Hathaway-Anteile bei 348,08 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Berkshire Hathaway-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,287 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 143,79 USD, da sich der Wert einer Berkshire Hathaway-Aktie am 01.10.2026 auf 500,50 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 143,79 USD, was einer positiven Performance von 43,79 Prozent entspricht.

Der Berkshire Hathaway-Wert an der Börse wurde auf 1,07 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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