Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|Profitabler Berkshire Hathaway-Einstieg?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Berkshire Hathaway-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 337,41 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Berkshire Hathaway-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,964 Berkshire Hathaway-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541,96 USD), wäre die Investition nun 1 606,24 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 606,24 USD, was einer positiven Performance von 60,62 Prozent entspricht.
Der Berkshire Hathaway-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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