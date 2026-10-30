Berkshire Hathaway Aktie

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WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026

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Profitabler Berkshire Hathaway-Einstieg? 30.10.2026 16:03:40

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

S&P 500-Titel Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Berkshire Hathaway von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Berkshire Hathaway-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Berkshire Hathaway-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 337,41 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Berkshire Hathaway-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,964 Berkshire Hathaway-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2026 gerechnet (541,96 USD), wäre die Investition nun 1 606,24 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 606,24 USD, was einer positiven Performance von 60,62 Prozent entspricht.

Der Berkshire Hathaway-Wert an der Börse wurde auf 1,16 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

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